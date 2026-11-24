Bilecik'te koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, kaldırımları renklendirdi.

Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan çocuklar, kurum personelinin eşliğinde gerçekleştirilen kaldırım boyama etkinliğinde kaldırımları rengârenk çizimlerle süsledi. Çocukların becerilerini ortaya koyduğu etkinlikte neşeli görüntüler oluşurken, minikler keyifli vakit geçirdi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın mutluluğu ve gelişimi bizim için her şeyden önemli. Onların hayal güçlerini ortaya çıkarabilecekleri, kendilerini özgürce ifade edebilecekleri sosyal ve kültürel etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.