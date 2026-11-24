Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye tarafından hazırlanan çalışma kapsamında yapılan el emeği ürünler, vatandaşla beğenisine sunulacağını söyledi.

Başkan Subaşı, başta kadınlar olmak üzere toplumun her kesiminden vatandaşlar için anlamlı projeleri ortaya koyan belediyenin yeni bir sosyal çalışmayı hayata geçireceğini söyledi. Subaşı, Kentte ‘El emeği ürünlerinizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz' sloganıyla hazırlanan çalışma kapsamında Sanat Sokağı Yılbaşı Çarşısı'nda el emeği ürünlerin satışı yapılabilecek. Üreten kadınlar başta olmak üzere evinde yaptığı ürünlerin satışı için başvurular 4 Aralık tarihine kadar yapılabilecek. Vatandaşlarımız kayıt için Bilecik Belediyesi ana binasında yer alan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilir" dedi.