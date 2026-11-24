Bilecik'in Bozüyük ilçesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, Bozüyük Şehir Müzesi'ni dolaşarak ilçenin tarihî ve kültürel mirasını yakından tanıdı.

Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde koruma ve bakım altında bulunan erkek çocuklar için kültürel gezi programı düzenlendi. Program kapsamında Bozüyük Şehir Müzesi'ni gezen çocuklar, ilçenin geçmişten günümüze uzanan tarihî, kültürel ve sosyal değerleri hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Geziyle çocukların tarih bilincinin geliştirilmesi ve kültürel mirası yakından tanımaları amaçlandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın yaşadıkları şehrin tarihini ve kültürel değerlerini tanımalarını önemsiyoruz. Bu tür gezilerle hem öğrenmelerini hem de sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlıyoruz" dedi.