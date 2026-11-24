Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Başta asfalt yama ve kilit parke taşı olmak üzere yapılan çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Başkan Subaşı, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi. Bilecik Belediyesi tarafından mahallelerde gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında da bilgi paylaşan Başkan Subaşı, ‘'Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ulaşım kalitesini artırmak ve şehrimizin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmek için ekiplerimizle sahadayız. Şehrimizin birçok noktasında sürdürdüğümüz sathi kaplama, asfalt yama ve kilit parke çalışmalarımızla yollarımızı daha konforlu, güvenli ve kullanışlı hale getiriyoruz. Bilecik'imizin her mahallesine, her sokağına dokunan hizmet anlayışımızla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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Mahalle muhtarları ve sakinleri de yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve çalışanlara teşekkür etti.