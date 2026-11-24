Osmanelispor, maddi imkânsızlıklardan dolayı deplasman maçına sabahı gitti
Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsilcisi Osmanelispor, Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor deplasmanına maddi imkânsızlıklardan maç sabahı gitti.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsilcisi Osmanelispor, Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor deplasmanına maddi imkânsızlıklardan maç sabahı gitti.
PGL 6. Grup 6. hafta müsabakasında Bilecik temsilcisi Osmanelispor, Kocaeli temsilcisi Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor'a konuk oldu. Geçtiğimiz pazar günü saat 14.00'da Darıca İlçe Stadı'ndan namağlup 2 takım takımın oynayacağı zorlu maça Osmanelispor maddi imkânsızlıklardan dolayı Darıca'ya maç sabahı gitti. Bu kritik maç öncesi Bilecik'in profesyonel ligde tek takımı olan Osmanelispor'a maddi olarak bazı firma ve şahıslar dışında destek olmadığı görülürken, taraftarlar bunun kenttin bir ayıbı olduğunu söylediler. Balaban Meydan taraftar grubu, başta siyasi, bürokratlar ve sanayicilerin Osmanelispor için ellerini taşın altına koymalarını istediler.
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