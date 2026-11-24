Bilecik'te trafik ışıklarında bekleyen otomobilin motor kısmında çıkan ve paniğe sebep olan yangın itfaiye ekipleri tarafından sürdürüldü.

Olay; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önündeki kavşakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mehmetçik Sokak üzerinden kavşağa seyir halindeki 34 VBE 45 plakalı aracın motor kısmından bir anda alevler yükselmeye başladı. Yangına Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederken, alevler araca sıçramadan söndürüldü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yanan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.