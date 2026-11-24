Jandarmadan 'Öğretmenler Günü' sürprizi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla süpriz hazırladı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla süpriz hazırladı.
Bozüyük İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ahmet Çelik'in emir komutasında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Dodurga Beldesi ile Akpınar ve İçköy mahallelerinde bulunan 3 ilkokul ve 2 ortaokul ziyaret edildi. Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen jandarma personeli, okullarda görev yapan 40 öğretmene günün anısına fular ve kravat hediye etti.
Öğretmenlerle sohbet ederek Öğretmenler Günü'nü kutlayan jandarma ekipleri, eğitim camiasının her zaman yanında olduklarını belirterek öğretmenlere görevlerinde başarılar diledi.
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