Bilecik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programları başladı
Bilecik'te, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programları Atatürk anıtına koyulan çelenk töreniyle başladı.
Bilecik’te, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programları Atatürk anıtına koyulan çelenk töreniyle başladı.
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, muhtarlar ve öğretmenler katıldı. Program, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin andı ve çeşitli gösterilerle devam edecek.
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