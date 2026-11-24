AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenleri unutmadı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ve beraberindekiler 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kentteki bazı okulları ziyaret etti. Öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya ikili 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Yıldırım, bir milletin geleceği, öğretmenlerinin yetiştirdiği nesillerle şekillendiği sözünü hatırlatarak, "Edebali Ortaokulumuzda kıymetli öğretmenlerimizi ziyaret ettik. Geleceğimize yön veren, bilgisiyle ve emeğiyle çocuklarımızın hayatına dokunan öğretmenlerimizle bir araya gelerek bu anlamlı günün mutluluğunu paylaştık. Ülkemizin geleceği için emek veren, nice neslin yetişmesinde büyük pay sahibi olan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü gönülden kutluyorum" dedi.