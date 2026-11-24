Bilecik'te 1953 ve 1994 yılında şehit olan öğretmenler unutulmadı.

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle ilk olarak Van’ın Çatak ilçesinde görev yaparken 1994 yılında Bingöl karayolunda terör saldırısı sonucu şehit olan Öğretmen Hayati Kapukaya'nın merkez Küplü Köyü'nde mezarını ziyaret etti.

Şimşek, ardından 1953 yılı kasım ayında görev gereği Bilecik merkez Abadiye Köyü’nde Alpagut Köyüne giderken Gökçesu Köyü yakınlarında kar fırtınasına tutulmuş, soğuktan ölerek şehit olan Öğretmen Bekir Sıtkı Aral'ın mezarını ziyaret etti.

İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Bu vesileyle vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehit öğretmenlerimiz dualarla yâd ettik" dedi.