Vali Sözer öğretmenlerle bir araya geldi
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ve beraberindeki öğretmenleri makamında kabul etti.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ve beraberindeki öğretmenleri makamında kabul etti.
Öğretmenlerle bir süre sohbet eden Vali Sözer, öğretmenlik mesleğinin toplumun geleceğinin şekillenmesindeki önemine dikkat çekti. Çocukların ve gençlerin yetişmesinde öğretmenlerin büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirten Sözer, öğretmenlerin fedakârlık ve özveriyle yürüttüğü çalışmaların önemini vurguladı.
Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Vali Sözer, tüm öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.
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