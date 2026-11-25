Bilecik’te şehit kızına, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ dolayısıyla anlamlı bir hediye takdim edildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1991 yılında Hakkâri'nin Çukurca ilçesi Çayırlı bölgesinde şehit düşen Jandarma Er İsmail Yazıcı’nın öğretmen kızı Kader Yazıcı’yı unutmadı. Bu özel günde Kader Yazıcı’yı ziyaret ederek Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı’nın kutlama mesajını ve hediyelerini iletti. Ziyarette ayrıca Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Vanlı’nın da Öğretmenler Günü tebrikleri paylaşıldı.

Şehit babasının emaneti olan Kader Yazıcı’ya duyulan sevgi, saygı ve minnetin ifade edildiği ziyarette, şehit ailelerinin her zaman yanında olunduğu mesajı verildi.