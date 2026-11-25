Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören öğretmen Çiğdem Turgut'u evinde ziyaret etti.

Söğüt 700. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni Çiğdem Turgut'u hanesinde ziyaret eden Vali Sözer, öğretmen ve ailesiyle bir süre sohbet etti. Turgut'un sağlık durumu hakkında bilgi alan Sözer, kendisine acil şifalar dileyerek ailesine de sağlık ve huzur temennisinde bulundu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Öğretmenimiz Çiğdem Turgut'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa sürede sağlığına kavuşarak öğrencilerine ve çok sevdiği mesleğine dönmesini temenni ediyorum" dedi.