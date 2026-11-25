Jandarmadan okul çevreleri ve servis araçlarına sıkı denetim
Bilecik'te jandarma ekipleri, okul çevreleri ve okul servis araçlarına yönelik sıkı denetim gerçekleştirdi.
Bilecik'te jandarma ekipleri, okul çevreleri ve okul servis araçlarına yönelik sıkı denetim gerçekleştirdi.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde okul giriş ve çıkışları, okul çevrelerinin güvenliği, trafik kurallarına uyum ve okul servis araçları kontrol edildi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, cezai işlem de uygulanmadı. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, çocukların güvenli bir eğitim ortamında bulunmalarını sağlamak amacıyla denetim ve önleyici kolluk faaliyetlerinin sürdürüleceğini bildirdi.
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