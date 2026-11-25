Bilecik'te gençlere güvenli gelecek eğitimi verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Birlikte Güvenli Gelecek" projesi kapsamında bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. Polis ekipleri tarafından polislik mesleği, trafik kuralları, akran zorbalığı ve genel güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı. Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmada 30 kişiye ulaşıldı.

Eğitimde polislik mesleği ve görevleri, trafik kuralları ve güvenli trafik bilinci, akran zorbalığıyla mücadele yöntemleri ile genel güvenlik ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verildi.