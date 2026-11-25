Toplam 5 hakemin görev aldığı, 6 tur üzerinden oynanan karşılaşmalarda katılımcılar, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Bilecik İl Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile TSF İl Temsilciliğince, Bilecik Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvaya, tüm yaş gruplarından 40 sporcu katıldı.

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