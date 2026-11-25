ZEHRA ONGAN - Bursa'da 13 yıl laboratuvar operatörü olarak çalıştıktan sonra memleketi Bilecik'in Pazaryeri ilçesine dönen Osman Kılıç, 5 koyunla başladığı hayvancılığı büyüterek işletmesinde biriken gübreyi organik mineral gübreye dönüştürüyor.

Evli ve 3 çocuk babası 42 yaşındaki Kılıç, 2011'de Pazaryeri ilçesine bağlı Dülgeroğlu köyüne dönerek hayvancılık yapmaya başladı.

İlk olarak 5 koyunla üretime başlayan Kılıç, daha sonra hayvan sayısını 600'e yükseltti.

İşletmesinin üretim kapasitesini artırmak ve maliyetlerini düşürmek amacıyla kendi yemini üretmek için pelet yem tesisi kuran Kılıç, çiftlikte biriken koyun gübresini de değerlendirmek için çalışma başlattı.

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Gübre analizlerini yaptırarak organik madde ve hümik asit bakımından zengin olduğunu belirlediği ürünü işleyip paketleyerek satışa sunmaya karar veren Kılıç, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldığı teknik bilgiler doğrultusunda hazırladığı projeyle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) 2012 yılında 190 bin lira destek aldı.

Temin ettiği makine ve ekipmanlarla işletmesinde organik mineral gübre üretimine başlayan Kılıç, gübreyi yaklaşık 2 yıl fermente ettikten sonra işleme tabi tutuyor. Fermantasyonun ardından kırıcı ve eleme makinelerinden geçirilen gübreye 70 derecede bir saat ısıl işlem uygulanıyor ve ardından paketleniyor.

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- "Sıfır atık yaklaşımına katkı sunduk"

Ziraat teknisyeni ve et endüstrisi teknikeri de olan Kılıç, AA muhabirine, işletmesinde yılda yaklaşık 400 ton kaba ve kesif yem tüketildiğini, fermantasyon sürecinin ardından yaklaşık 200 ton kuru gübre elde edildiğini söyledi.

Gübrenin işlenerek satışa sunulmasıyla işletmede oluşan atığı değerlendirdiklerini belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Ben bu çalışmayı bir şekilde halka sunmaya karar verdim. Üretim yapıp paketleyerek satışa sunduk. Bu sayede hem çiftliğimizin koyun gübresini organik mineral gübreye dönüştürerek ekonomiye kazandırdık hem de sıfır atık yaklaşımına katkı sunduk."

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Kılıç, gübrenin azot, fosfor ve potasyum gibi bitki gelişimi için önemli elementleri içerdiğini belirterek, ürünün saksı bitkilerinde, balkonlarda yetiştirilen sebzelerde ve tarımsal üretim alanlarında kullanılabildiğini ifade etti.

Osman Kılıç, gübreyi 2,5 kilogramlık paketler halinde satışa sunduklarını, Yalova, Antalya ve Bolu'da bayilerinin bulunduğunu, internet üzerinden de Türkiye'nin farklı illerine satış yaptıklarını bildirdi.

Bu yıl 20 bin paket sattıklarını belirten Kılıç, ürünlerine Sierra Leone'den de talep geldiğini ve ihracatçılar aracılığıyla bu ülkeye deniz yoluyla ürün gönderdiklerini kaydetti.

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- İşletmesini devlet desteğiyle büyüttü

İşletmesini büyüten Kılıç, hayvanların barınma ve yem stoklama ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Destekleme Programı kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle 400 metrekarelik çadır yaptırdığını kaydetti.

Çadırı hayvan barınağı ve yem depolama alanı olarak kullandıklarını belirten Kılıç, yüksek tavanlı ve geniş kapılı yapının havalandırma, stoklama ve yükleme işlemlerini kolaylaştırdığını anlattı.

Kılıç, devlet desteklerinin işletmesinin gelişmesine katkı sağladığını dile getirerek, köyüne dönerek üretim yapmak isteyenlerin destek programlarını araştırmasını tavsiye etti.