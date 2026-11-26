Vali Sözer mahalle kahvesinde vatandaşlarla buluştu
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, mahalle kahvesinde vatandaşlarla buluştu.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, mahalle kahvesinde vatandaşlarla buluştu.
Pelitözü Mahalle Kahvesi'nde vatandaşlarla buluşan Vali Faik Oktay Sözer, mahalle sakinleriyle sohbet etti. Vatandaşların talep ve beklentilerini dinleyen Sözer, kendisine iletilen konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Hemşerilerimizle bir araya gelerek onların talep ve önerilerini doğrudan dinlemek bizim için çok kıymetli. Vatandaşlarımızın görüşlerini dikkate alarak Bilecik'imizin her köşesinde hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.
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