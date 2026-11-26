PGL 6. Grup 7. hafta müsabakasında Bilecik temsilcisi Osmanelispor, Zonguldak temsilcisi Devrek Belediyespor'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta lider Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor'a farklı yenilerek ilk mağlubiyetini alan kırmızıyeşilli ekipte hedef 3 puan. Zorlu maç öncesi çalışmalarını Osmaneli İlçe Stadı'ndan kondisyon ve çift kale maçla devam eden Osmanelisporlu futbolcuların morallerinin yerinde olduğu görüldü.

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