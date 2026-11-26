Bilecik Belediyesi, bayat ekmekler ve yemek artıklarını mama üretim tesisinde işleyerek sokak hayvanları için mamaya dönüştürüyor.

Sokak hayvanları ile yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyon hizmeti aldığı Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki mama üretim tesisinde her gün yüzlerce kilogram mama üretiliyor. Veteriner İşleri Müdürü Ömür Çelik, başta lokanta ve restoran olmak üzere birçok noktadan toplanan bayat ekmek ve yemek artıklarının belirli işlemlerden geçirildiğini kaydetti. Çelik, "Tesiste can dostlarımıza en güzel hizmeti vermeyi sürdürüyoruz. Bunun yanında faaliyetlerimiz kapsamında ayrıca mama üretim tesisinde mama üretiyoruz. Tesisimizde kırıcı makinemiz, kompost makinemiz, hamur karma makinemiz, fırınımız ve süzme ekipmanlarımız var. Dışarıda yemek fabrikalarıyla anlaşmalı olduğumuz esnaf ve fırınlarımızdan protokol imzalamış olduğumuz noktalardan aldığımız ve sağlık açısından risk taşımayan ve satıştan kalan günlük yemek ve ekmekleri burada işleyerek, can dostlarımıza veriyoruz" dedi.

REKLAM

"Hem israfı önlüyor, hem de belediye bütçemize katkı sağlıyoruz''

Yapılan mama üretim çalışmasıyla hem israfı önlediklerini, hem de belediye bütçesine katkı sağladığına dikkat çeken Çelik, ‘'Mamaların protein ve enerji miktarını da göz önünde bulunduruyoruz. Ürettiğimiz mamaları hem buradaki hayvanlara hem de şehrimizdeki hayvansever vatandaşlarımıza da katkı olsun diye dağıtıyoruz. Onlar da bu mamaları sokaktaki can dostlarımıza veriyor. Arkadaşlarımız tarafından her gün toplanan bayat ekmek ve yemek artıkları tesisimizde önce karıştırma daha sonra ısı işleminden geçiriliyor. Daha sonra da kurutulma işleminden sonra pelet halinde paketleniyor. Yaş ve kuru mama şeklinde hazırladığımız mamaları, güvenle can dostlarımıza veriyoruz'' ifadelerini kullandı.

REKLAM

"590 sokak hayvanını barındırabiliyoruz''

Hayvan barınağındaki kapasite hakkında da bilgi veren Çelik, "Tesisimiz ilk başta kapasite olarak yaklaşık 70 hayvanı ağırlayabiliyordu. Daha sonra ek barınma alanımızı açtık. Kapasitemiz 190'a çıktı. Daha sonra değişen kanunlarla doğal yaşama alanımızı oluşturduk. Burası da 400 kapasiteli oldu. Toplamda 590 sokak hayvanını barındırabiliyoruz burada. Ayrıca tesisimizde yaban hayvanlarını da hem tedavi anlamında hem de rehabilitasyon anlamında konuk edebiliyoruz" dedi.

Çelik, ayrıca belirli noktalardan alınan günlük taze yemeklerin işlem görmeden de sokak hayvanlarına verilebildiğini belirtti.