Bilecik'te su ürünleri tüketim etkinliği düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Ertuğrulgazi Lisesinde organize edilen etkinliğe, 392 öğrenci ile 36 öğretmen katıldı.

Katılımcılara balık ekmek ikram edilen etkinlikte ayrıca, öğrencilere su ürünlerinin insan sağlığına faydaları ve dengeli beslenmedeki yeri anlatıldı.

Organizasyonda, Vali Faik Oktay Sözer, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile diğer ilgililer yer aldı.