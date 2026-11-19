Başkan Yıldırım, Ankara'da düzenlenen İl Başkanları Toplantısına katıldı
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Ankara'da düzenlenen İl Başkanları Toplantısına katıldı.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Ankara’da düzenlenen İl Başkanları Toplantısına katıldı.
AK Parti Genel Merkezi’nde, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş’ün başkanlığında gerçekleştirilen İl Başkanları Değerlendirme ve İstişare Toplantısı’nda il teşkilatlarının çalışmaları ve gelecek dönem hedefleri masaya yatırıldı. Toplantıda, teşkilat faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunularak karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Genel Merkezimizde, Genel Başkan Yardımcımız ve Teşkilat Başkanımız Sayın Ahmet Büyükgümüş’ün başkanlığında gerçekleştirilen İl Başkanları Değerlendirme ve İstişare Toplantısı’na katıldık. Teşkilat çalışmalarımızı ve gelecek hedeflerimizi değerlendirdiğimiz toplantıda, birlik ve beraberlik içerisinde fikir alışverişinde bulunduk. Teşkilatımızın gücünü ortak hedeflerimizden ve birlikteliğimizden alıyoruz. Bilecik’imiz ve ülkemiz için aynı kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.
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