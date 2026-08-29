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        Bilecik Belediye Başkanı Subaşı'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 16:37 Güncelleme:
        Bilecik Belediye Başkanı Subaşı'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Subaşı, mesajında, Türk milletinin esarete karşı verdiği büyük kurtuluş mücadelesini 30 Ağustos zaferiyle dünyaya ilan ettiğini belirtti.

        Bu zaferin özgürlük ile birlik ve beraberliğin simgesi olduğunun altını çizen Subaşı, ayrıca 30 Ağustos'un gururla hatırlanan eşsiz bir destan olduğunu ifade etti.

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