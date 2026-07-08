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        Bilecik Valisi Sözer, Bozüyük Kaymakamı Helvacı'yı kabul etti

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, göreve yeni başlayan Bozüyük Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı'yı kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 13:47 Güncelleme:
        Bilecik Valisi Sözer, Bozüyük Kaymakamı Helvacı'yı kabul etti

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, göreve yeni başlayan Bozüyük Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı'yı kabul etti.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Helvacı'yla makamında görüşen Sözer, Helvacı'dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Vali Sözer, daha sonra Helvacı'ya görevinde başarılar diledi.

        Ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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