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        Bilecik Valisi Sözer buğday hasadına katıldı

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, merkeze bağlı Necmiyeköy'de buğday hasadına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Bilecik Valisi Sözer buğday hasadına katıldı

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, merkeze bağlı Necmiyeköy'de buğday hasadına katıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, organizasyonda üreticilerle sohbet eden Vali Sözer, daha sonra biçerdöverle hasat yaptı.

        Sözer, hasat sezonunun Bilecik ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.


        Kent genelinde 335 bin dekar alanda buğday yetiştirildiğini belirten Sözer, bu sene ortalama 167 bin 500 ton rekolte beklendiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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