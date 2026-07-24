Bilecik Valisi Sözer Pelitözü Kamu Yerleşkesi'ni inceledi
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pelitözü Kamu Yerleşkesi'nde inceleme yaptı.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pelitözü Kamu Yerleşkesi'nde inceleme yaptı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sözer, inceleme sırasında yetkililerden yerleşkedeki İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bilecik Adliyesi inşaatlarına ilişkin bilgi aldı.
Açıklamada inceleme sonrasındaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, kamu yatırımlarının planlanan takvime göre hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.
Kamu kurumlarını aynı yerleşkede buluşturacak projelerin hizmet kalitesini artıracağını belirten Sözer, kentin geleceğine değer katacak projeleri takip etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.
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