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        Bilecik Valisi Sözer Pelitözü Kamu Yerleşkesi'ni inceledi

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pelitözü Kamu Yerleşkesi'nde inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 15:28 Güncelleme:
        Bilecik Valisi Sözer Pelitözü Kamu Yerleşkesi'ni inceledi

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pelitözü Kamu Yerleşkesi'nde inceleme yaptı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sözer, inceleme sırasında yetkililerden yerleşkedeki İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bilecik Adliyesi inşaatlarına ilişkin bilgi aldı.

        Açıklamada inceleme sonrasındaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, kamu yatırımlarının planlanan takvime göre hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.

        Kamu kurumlarını aynı yerleşkede buluşturacak projelerin hizmet kalitesini artıracağını belirten Sözer, kentin geleceğine değer katacak projeleri takip etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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