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        Bilecik'te 2 noktada çıkan arazi yangını kontrol altına alındı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çıkan arazi yangınları havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 17:53 Güncelleme:
        Bilecik'te 2 noktada çıkan arazi yangını kontrol altına alındı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çıkan arazi yangınları havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Yeni ve Yediler mahallelerinin yakınlarındaki arazilerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerlerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Alevler 2 helikopter, 5 arazöz, 29 personel ve su tankeriyle kontrol altına alındı.

        Bu arada Yeni Mahallesi'ndeki yangın, yakınlardaki ağaçlandırma sahasına sıçramadan kontrol altına alındı.

        Bölgelerde soğutma çalışmaları sürerken yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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