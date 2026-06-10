Bilecik'te 28 bin 500 doldurulmuş makaron ele geçirildi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 28 bin 500 doldurulmuş makaronun ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 10.06.2026 - 16:01 Güncelleme:
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 28 bin 500 doldurulmuş makaronun ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bozüyük ilçesinde bir araca operasyon düzenledi.
Söz konusu araçta yapılan aramada, özel olarak paketlenmiş 28 bin 500 doldurulmuş makaron bulundu.
Operasyonda yakalanan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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