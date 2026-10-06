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        Bilecik'te Amatör Spor Haftası kutlandı

        Bilecik'te, 5-11 Ekim Amatör Spor Haftası nedeniyle program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 17:04 Güncelleme:
        Bilecik'te Amatör Spor Haftası kutlandı

        Bilecik'te, 5-11 Ekim Amatör Spor Haftası nedeniyle program düzenlendi.

        Sentetik Futbol Sahası'ndaki organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, programda yaptığı konuşmada, amatör spor kulüplerinin herkese spor alışkanlığı kazandırdığını söyledi.

        Bu kulüplerde pek çok profesyonel sporcunun yetiştiğini vurgulayan Demir, şöyle devam etti:

        "Şüphesiz amatör sporların parayla kazanılamayacak, bizi biz yapan dinamikleri öğreten milli ve manevi kazanımları da vardır. Amatör spor kazanç amacı gütmeyen, sonunda da tek kazananın kardeşlik olduğu bir yaşam felsefesidir."

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        Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun da amatör spor kulüplerinin gençleri spora teşvik ederek kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu dile getirdi.

        Organizasyon, kurulan stantların gezilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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