Bilecik'te anız yangını söndürüldü
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan anız yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan anız yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Çengeller köyü mevkisinde anız bulunan alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye helikopter, Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.
Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.
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