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        Sanal gerçeklik gözlüğünün tedavi sürecindeki çocuklarda ağrı ve korkuyu azalttığı belirlendi

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesince yürütülen araştırma, ön kol kemiği kırılan çocukların tedavi sürecinde sanal gerçeklik gözlüğü kullanımının ağrı ve korkuyu azalttığını ortaya koydu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 14:27 Güncelleme:
        Sanal gerçeklik gözlüğünün tedavi sürecindeki çocuklarda ağrı ve korkuyu azalttığı belirlendi

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesince yürütülen araştırma, ön kol kemiği kırılan çocukların tedavi sürecinde sanal gerçeklik gözlüğü kullanımının ağrı ve korkuyu azalttığını ortaya koydu.

        BŞEÜ'den yapılan açıklamada, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Aslı Akdeniz Kudubeş ile Dokuz Eylül Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden araştırmacıların da yer aldığı disiplinlerarası çalışma yürütüldüğü belirtildi.

        Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, ortopedi ve travmatoloji alanlarının yer aldığı çalışmada, 6-12 yaş grubunda ön kol kırığı bulunan 51 çocukta, kırık kemiklerin ameliyatsız yöntemle yerine oturtulması sırasında sanal gerçeklik gözlüğünün etkisinin incelendiği kaydedildi.

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        İşlem esnasında çocuklara sanal gerçeklik gözlüğü aracılığıyla yaşlarına uygun 360 derecelik videolar izletildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Elde edilen veriler, standart tedavi uygulanan kontrol grubuyla karşılaştırıldı. Dünyanın saygın bilimsel yayın organları arasında gösterilen ve Q1 kategorisinde yer alan sanal gerçeklik uygulamasının çocukların yaşadığı ağrı ve korkuyu belirgin şekilde düşürdüğünü ortaya koydu. Uygulamanın aynı zamanda kalp atım hızı ve oksijen satürasyonu gibi fizyolojik göstergeler üzerinde de olumlu etkiler sağladığı belirlendi. Yöntemde, sanal gerçekliğe bağlı herhangi bir olumsuz durum ya da yan etkiye rastlanmadı. Çocukluk döneminde yaşanan ağrılı tıbbi işlemlerin duygusal ve fiziksel etkilerini en aza indirmeyi hedefleyen çalışma, hasta odaklı sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Yöntemin düşük maliyetli olması ve hastanelerdeki rutin tedavi süreçlerine kolaylıkla uyarlanabilirliği, sağlık hizmetlerindeki kullanım potansiyelini artırıyor."

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