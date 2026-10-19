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        Pazaryeri'nde Muhtarlar Günü kutlandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 10:47 Güncelleme:
        Pazaryeri'nde Muhtarlar Günü kutlandı

        Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Pazaryeri Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, Pazaryeri Muhtarlar Birliği adına Beşikli Mahallesi Muhtarı Bayram Keteci, Nazifpaşa Köyü Muhtarı Okan Güneş ve Demirköy Muhtarı Zeynep Karasu tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

        Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende, muhtarlar adına Bozcaarmut Köyü Muhtarı Adem Tekin konuşma yaptı.

        Program kapsamında Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, muhtarları makamında kabul ederek Muhtarlar Günü’nü kutladı.

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        Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de muhtarları makamında ağırlayarak günlerini tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Tekin, daha sonra Pazaryeri Belediye Kültür Merkezi’nde muhtarlar onuruna yemek verdi.

        Kutlama programına Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri, Ak Parti ve Yeni Parti ilçe başkanları, daire amirleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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