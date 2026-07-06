Bilecik'te asayiş

Bilecik'te 5 metre yükseklikten düşen genç yaralandı.



Merkez Okluca köyünde, M.Ş'ye ait evin çatı onarımına yardım eden S.G. (26) dengesini kaybederek yaklaşık 5 metreden düştü.



Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan gencin, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.





- Üzerinde uyuşturucu bulunduran zanlı yakalandı



Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunduran şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaptığı çalışmalarda şüphelendikleri kişinin üzerinde arama yaptı.



Yapılan aramada, zanlının üzerinde muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi.



Yakalanan zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.

