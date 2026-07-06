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        Bilecik'te asayiş

        Bilecik'te 5 metre yükseklikten düşen genç yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 12:33 Güncelleme:
        Bilecik'te asayiş

        Bilecik'te 5 metre yükseklikten düşen genç yaralandı.

        Merkez Okluca köyünde, M.Ş'ye ait evin çatı onarımına yardım eden S.G. (26) dengesini kaybederek yaklaşık 5 metreden düştü.

        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan gencin, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.


        - Üzerinde uyuşturucu bulunduran zanlı yakalandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunduran şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaptığı çalışmalarda şüphelendikleri kişinin üzerinde arama yaptı.

        Yapılan aramada, zanlının üzerinde muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

        Yakalanan zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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