Bilecik'te bariyere çarpan çekicinin sürücüsü yaralandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bariyere çarpan çekicinin sürücüsü yaralandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bariyere çarpan çekicinin sürücüsü yaralandı.
B.P. (46) yönetimindeki 03 ADS 167 plakalı çekici, Bozüyük-Bilecik kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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