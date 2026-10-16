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        "The COP31 Bike Ride" kapsamında Brezilya'dan yola çıkan bisikletliler Bilecik'e ulaştı

        Ulaşım kaynaklı karbon emisyonlarının azaltılmasında bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasına dikkati çekmek amacıyla Brezilya'dan yola çıkan "The COP31 Bike Ride" ekibi, Bilecik'e ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 13:40 Güncelleme:
        "The COP31 Bike Ride" kapsamında Brezilya'dan yola çıkan bisikletliler Bilecik'e ulaştı

        Ulaşım kaynaklı karbon emisyonlarının azaltılmasında bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasına dikkati çekmek amacıyla Brezilya'dan yola çıkan "The COP31 Bike Ride" ekibi, Bilecik'e ulaştı.

        Uluslararası bir vatandaş girişimi olan COP31 Bike Ride kapsamında COP30'a ev sahipliği yapan Brezilya'nın Belem kentinden 28 Mayıs'ta başlayan yolculuğun Türkiye etabına 7 Ekim'de katılan bisikletliler, Bilecik'e geldi.

        Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz tarafından tarihi Bilecik Saat Kulesi önünde karşılanan ekip, Eskişehir, Ankara ve Konya üzerinden yaklaşık 1300 kilometre yol katederek 9 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) düzenleneceği Antalya'ya ulaşmayı hedefliyor.

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        Ekibin gönüllüsü ve Türkiye Koordinatörü Linda Nihan Lafçı, AA muhabirine, 7 Ekim'de Bulgaristan sınırındaki Dereköy Sınır Kapısı'ndan farklı ülkelerden 10 bisikletlinin Türkiye'ye giriş yaptığını belirterek, ekibin Antalya'da yapılacak COP31'e katılacağını söyledi.

        COP31 boyunca tam zamanlı gönüllü olarak çalışacaklarını anlatan Lafçı, "Böylece gereken ilgiyi ve dikkati çekebileceğimizi ve derdimizi anlatma fırsatı bulabileceğimize inanıyoruz." dedi.

        Ekibe İstanbul'dan katılan grafik tasarımcısı Nazmiye Yağcı da bisikletlilerin şartlarının çok daha iyi hale getirilmesi gerektiğini kaydederek, sağlıklı bir ulaşım imkanı sağlayan bisiklet sayesinde havası daha temiz şehirlere kavuşulacağını vurguladı.

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        Yavuz ise "The COP31 Bike Ride" ekibini kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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