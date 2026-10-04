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        Bilecik'te çıkan anız yangını söndürüldü

        Bilecik'in Yenipazar ilçesinde çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 17:13 Güncelleme:
        Bilecik'te çıkan anız yangını söndürüldü

        Bilecik'in Yenipazar ilçesinde çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Selim köyündeki biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, şiddetli poyrazın etkisiyle çevredeki tarlalara sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangına ekiplerin yanı sıra çevredeki çiftçiler de traktörleriyle müdahale ederek söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Ekiplerin ve bölge sakinlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 40 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü öğrenildi.

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