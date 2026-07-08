Bilecik'te çıkan yangında 2 ahşap ev yandı

Bilecik'in merkeze bağlı Gülümbe köyünde çıkan yangında 2 ahşap evde hasar meydana geldi.



M.Z'ye ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Alevler, Ö.F'nin 3 katlı ahşap evine de sıçradı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.



Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.



Evlerin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

