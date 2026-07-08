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        Bilecik'te çıkan yangında 2 ahşap ev yandı

        Bilecik'in merkeze bağlı Gülümbe köyünde çıkan yangında 2 ahşap evde hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 09:53 Güncelleme:
        Bilecik'te çıkan yangında 2 ahşap ev yandı

        Bilecik'in merkeze bağlı Gülümbe köyünde çıkan yangında 2 ahşap evde hasar meydana geldi.

        M.Z'ye ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler, Ö.F'nin 3 katlı ahşap evine de sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Evlerin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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