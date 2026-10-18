Bilecik'te "Çukurören Biberi Bisiklet Turu" yapıldı

Bilecik'te Bisikletliler Derneği İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 3. Çukurören Biberi Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

Bilecik Valiliği himayesinde, İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bisikletliler Derneği İl Temsilciliğince merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli acı kırmızı biberin tanıtımı için organize edilen etkinlik kapsamında Bilecik ve çevre illerden gelen 100'e yakın katılımcı, Pelitözü Gölpark'ta toplandı.

Parkurda Çukurören'in yanı sıra Gülümbe, Gökpınar, Dereşemsettin ve Çakırpınar köylerine uğrayan bisikletliler, Çukurören'de gerçekleştirilen biber festivaline katılıp turu Pelitözü Gölpark'ta sonlandırdı.

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Tur öncesinde Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünce "Mahallemde hareketlilik var" etkinliği kapsamında fiziksel aktivite ve egzersiz yapıldı.

Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz, AA muhabirine, etkinliğe Eskişehir, Bursa, Sakarya, Yalova ve Kocaeli'den katılım olduğunu söyledi.

Yavuz, turla hem Çukurören biberinin hem de Bilecik'in tanıtımını amaçladıklarını belirterek, "Çukurören köyünde üreticilerle bir araya geleceğiz. Bu bir sosyal etkinlik. Bilecik'in türizmini canlandırmak ve coğrafi işaretli ürünlerini tanıtmak için etkinliği yapıyoruz. Önceki yıllarda da Ayva Çiçeği Festivali düzenledik. Bunun yanında bisiklet kullanımının artırılmasını amaçlıyoruz." dedi.

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Türkiye Bisiklet Federasyonu Eskişehir Temsilcisi Özlem Sakarya da etkinlikte yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bu tür etkinliklerle bisiklet kullanmının yaygınlaştırılmasına katkı sunduklarını aktaran Sakarya, "Herkesi bisiklete binmeye davet ediyorum. Bilecik tabiatı ile güzel bi şehir. Burada keyifli vakitler geçiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.