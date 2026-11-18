Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 18.11.2026 - 13:05 Güncelleme:
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Bozkurt (73) yönetimindeki 26 AAU 187 plakalı otomobil, Selim köyündeki yolda kontrolden çıkıp devrildi.
Kazada ağır yaralanan Bozkurt, amsulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bozkurt, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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