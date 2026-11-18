Bilecik Belediyesi katkılarıyla birçok anlamlı çalışmayı ortaya koyan Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınların yaptığı çalışmalar ödüle layık görüldü.

Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl uygulamalarına başlanan "Doku İz Baby" projesi kapsamında ortaya konulan çalışmalar 11. Altın Karınca ödülleriyle taçlandı. Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ve birçok üye belediyenin projeleriyle yer aldığı program kapsamında Bilecik Belediyesi ve girişimci kadınların hazırladığı proje, Yerel Kalkınma kategorisinde ödül aldı.

"Paydaşı olduğumuz güzel çalışmada ödül almak bizleri mutlu etti''

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Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da elde edilen başarı için yaptığı değerlendirmede kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü anlamlı çalışmaya katkı sunmaya devam ettiklerini belirtti. Subaşı,"Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar, Doku İz Baby" projemiz kapsamında güzel eserler ortaya koyuyor. Bu anlamlı ödülle nice anneye ve çocuğumuza ulaşmak dileğiyle. Kadınların ve çocuklarımızın yanında, hayatın her anında olmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.