Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan anlamlı uygulama kapsamında üniversiteli gençlere eğitim desteği devam ediyor.

Bilecik'te "Bir Genç Üniversiteli'' programı kapsamında gerçekleştirilecek destek hizmetinden 25 yaş altı üniversite öğrencileri faydalanabilecek. 2 adet 6 bin TL destek kapsamında toplamda 12 bin TL'nin gençlere sunulacağı katkı payı için gençler, başvuru ve detaylar için bigencuniversiteli.bilecik.bel.tr adresini ziyaret edebilir. Şartları taşıyan üniversite öğrencileri söz konusu destek programına başvurular 27 Kasım tarihine kadar olacak.