AK Parti'de haftalık yönetim kurulu toplantısı yapıldı
Bilecik AK Parti'de haftalık yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
Bilecik AK Parti'de haftalık yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında haftalık olağan İl Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda teşkilat çalışmaları değerlendirilirken, önümüzdeki döneme ilişkin hedefler de istişare edildi.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Teşkilat çalışmalarımızı değerlendirdik, önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimizi istişare ettik. Aldığımız kararların ve yaptığımız değerlendirmelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.
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