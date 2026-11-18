Bilecik'in Pazaryeri ilçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, hasta ve tedavi gören ilçe sakinlerini evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe halkıyla kurduğu yakın iletişimi sürdürerek hasta ve tedavi sürecindeki vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Başkan Tekin ve beraberindeki heyet, ilk olarak Beşikli Mahalle Muhtarı Bayram Keteci'nin oğlu Halil İbrahim'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ardından Hacı Mehmet Konuk'u evinde ziyaret eden Tekin, sağlık ve şifa temennisinde bulundu. Son olarak Dereboğaz Mahallesi sakinlerinden Hatice Kırbaş'ı ziyaret eden Başkan Tekin, acil şifalar dileyerek en kısa zamanda sağlığına kavuşması temennisini paylaştı.

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Vatandaşlarla bir araya gelmeye büyük önem veren Başkan Zekiye Tekin, ziyaretleriyle ilgili yaptığı paylaşımlarda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdi. Tekin'in vatandaşlara yönelik yaklaşımında yalnızca sevinçli günlerde değil, hastalıkta, zor zamanlarda ve ihtiyaç duyulan her anda hemşerilerinin yanında olmak önemli bir yer tutuyor.