Kazada tırda yolcu olarak bulunan A.A.Ö. yaralandı. Yaşanan kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekiplerince yaralıya yapılan ilk müdehalenin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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