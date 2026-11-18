Bilecik'te şehit babası son yolculuğuna uğurlandı.

Bilecik'in Dodurga beldesine bağlı Cihangazi köyünde yaşayan şehit babası Ali Ekinay hayatını kaybetti. 13 Ocak 1997 tarihinde Erzincan'da vatani görevini yaptığı sırada şehit düşen Mahmut Ekinay'ın babası Ali Ekinay için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ve Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli de katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ali Ekinay, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Aziz şehidimiz Mahmut Ekinay'ın kıymetli babası Ali Ekinay'a Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum" dedi.