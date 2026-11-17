İnceleme sırasında Sözer'e, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı eşlik etti.

Toplam 422 metrekare kapalı alana ve 36 araç kapasiteli otoparka sahip olacak merkezin 2 katlı inşa edildiğini ifade eden Sözer, merkezin Bilecik'e "hayırlı olmasını" diledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki inşaatı gezen Sözer, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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