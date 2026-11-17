Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ercan Düzgün, "ECOSTONE Projesi" kapsamında İspanya'da saha gözlemlerine katıldı.

Bilecik TSO'nın proje ortaklarından olduğu, doğal taş sektöründe çevre dostu ve sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılmasını hedefleyen Erasmus+ KA210VET "ECOSTONE Ecofriendly and Sustainable Practices in the Natural Stone Industry" projesi kapsamında İspanya'nın Murcia bölgesinde gerçekleştirilen işbaşı gözlem faaliyetine sektör temsilcilerimizle birlikte katılım sağlandı. TSO Başkanı Ercan Düzgün ve beraberindekiler program süresince doğal taş sektöründe sürdürülebilir ocak işletmeciliği, kaynakların verimli kullanımı, doğal taşların yapı sektöründe değerlendirilmesi ve iyi uygulama örnekleri yerinde incelendi.

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"Avrupa'daki iyi uygulamaların yakından tanınması hedeflendi"

Yapılan ziyaret hakkında açıklamada bulunan TSO Başkanı Ercan Düzgün, "Program kapsamında ilk olarak proje ortaklarından Fosil Mediterranean Rocks S.L.'nin maden ocağı ziyaret edilerek sürdürülebilir madencilik ve işletme yönetimine ilişkin uygulamalar gözlemlendi. Ziyarette; doğal taş üretim süreçleri, işletme faaliyetlerinin yönetimi ve çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımları ele alındı. Programın devamında, proje koordinatörü CTM (Centro Tecnolgico de las Materias Primas Minerales y Materiales) ev sahipliğinde projenin ilerleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, doğal taşlara yönelik analiz çalışmaları ve kullanılan teknik yöntemler değerlendirilerek proje ortakları arasında bilgi ve deneyim paylaşımında bulunuldu Saha programının diğer aşamalarında ise doğal taşların sürdürülebilir yapılaşmadaki kullanımını incelemek amacıyla Caravaca de la Cruz ve Cartagena şehirlerine teknik ziyaretler düzenlendi. Geleneksel mimaride doğal taş kullanımı ve yapı kültürünün yerinde incelendiği bu ziyaretlerle; proje ortakları ile sektör temsilcileri arasındaki deneyim paylaşımının güçlendirilmesi ve Avrupa'daki iyi uygulamaların yakından tanınması hedeflendi. Faaliyet süresince edinilen bilgi ve deneyimlerin, sektör temsilcileri tarafından hazırlanacak gözlem raporları ve geliştirme önerileriyle somut çıktılara dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca hazırlanacak video ve el kitabı çalışmaları aracılığıyla bu iyi uygulama örneklerinin daha geniş bir sektör kitlesiyle paylaşılması planlanmaktadır" dedi.