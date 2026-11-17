Bilecik'te futbol maçında jandarmadan sıkı güvenlik önlemi
Bilecik'te oynanan futbol maçında jandarma ekipleri sıkı güvenlik önlemi aldı.
Bilecik'te oynanan futbol maçında jandarma ekipleri sıkı güvenlik önlemi aldı.
Bilecik'te oynanan U14 Gençler Futbol Müsabakası'nda jandarma ekipleri güvenlik tedbirlerini artırırken, karşılaşmada herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Vezirhan beldesindeki futbol sahasında 14 Kasım'da Vezirhanspor ile Vitraspor karşı karşıya geldi. Yaklaşık 25 seyircinin takip ettiği karşılaşmada jandarma ekipleri tarafından gerekli emniyet tedbirleri alındı.
Sahada oynanan mücadeleyi Vitraspor 71 kazanırken, karşılaşma jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri sayesinde olaysız şekilde tamamlandı.
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