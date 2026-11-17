Bilecik'te oynanan U14 Gençler Futbol Müsabakası'nda jandarma ekipleri güvenlik tedbirlerini artırırken, karşılaşmada herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Vezirhan beldesindeki futbol sahasında 14 Kasım'da Vezirhanspor ile Vitraspor karşı karşıya geldi. Yaklaşık 25 seyircinin takip ettiği karşılaşmada jandarma ekipleri tarafından gerekli emniyet tedbirleri alındı.

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