Karaya vuran ölü balıklar vatandaşları tedirgin etti
Bilecik'te bir gölette kıyaya vuran ölü balıklar vatandaşları tedirgin etti.
Giriş: 17.11.2026 - 09:16 Güncelleme:
Bilecik'te bir gölette kıyaya vuran ölü balıklar vatandaşları tedirgin etti.
Bilecik'te, adını Sakarya Nehri'nin hemen yanında bulunan 5 adet göletten alan Beş Göller bölgesine giden vatandaşlar kıya vuran onlarca ölü balıkla karşılaştı. BilecikVezirhan Gölpazarı kara yolu üzerinde bulunan bu doğa harikasında yaşanan balık ölümleri sonrası vatandaşlar bunun sebebinin araştırılmasını istedi.
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