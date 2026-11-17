Bilecik'te, adını Sakarya Nehri'nin hemen yanında bulunan 5 adet göletten alan Beş Göller bölgesine giden vatandaşlar kıya vuran onlarca ölü balıkla karşılaştı. BilecikVezirhan Gölpazarı kara yolu üzerinde bulunan bu doğa harikasında yaşanan balık ölümleri sonrası vatandaşlar bunun sebebinin araştırılmasını istedi.

Bilecik'te bir gölette kıyaya vuran ölü balıklar vatandaşları tedirgin etti.

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