Bilecik'te 16 kilo 155 gram skunk ele geçirildi: 4 şüpheli tutuklandı
Bilecik'te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kilo 155 gram skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Bilecik'te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kilo 155 gram skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 araçta ve 4 şüphelinin üzerinde arama yapıldı. Aramalarda toplam 16 kilo 155 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' ve ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlarından işlem yapılan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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